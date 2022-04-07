Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesine ilişkin önergeye ret oyu veren CHP ve HDP'ye sert tepki: Sandıkta görüşürüz!





'BİRİLERİ YİĞİTSE GELSİN BU TABELAYI SÖKSÜN'

Önergenin reddedilmesine rağmen parka giderek "İyi ki varsın Eren Bülbül" yazılı tabelayı parka diken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bizim kadar, değerli Akdenizliler de şehidine her zaman olduğu gibi sahip çıktı ve duyarlılık gösterdi. Nasıl ki mecliste bu konuda ret verilince kahrolduysam, vatandaşlarımızın göğsünü gere gere bu konuyu sahiplenmeleri de beni bir o kadar gururlandırdı. Yine söylüyorum, birileri gelsin, yiğitse bu tabelayı söksün" diye konuştu.



Sabah'ta yer alan habere göre, MHP'li Tufan Nenni ise, "Huzurkent Bahşiş Mahallemize kazandırdığımız parkımızın adını belediye meclisimizde muhalefetin tüm engellemelerine rağmen 'İyi ki varsın Eren Bülbül' koyduk. Mahallemize de çok yakıştı. Gültak başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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