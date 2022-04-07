Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesine ilişkin önergeye ret oyu veren CHP ve HDP'ye sert tepki: Sandıkta görüşürüz!

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesine ilişkin önergenin CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedilmesinin yankıları sürüyor. Parkın bulunduğu Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, ret oyu veren meclis üyelerine tepkilerini dile getirdi.
'BİR AÇIKLAMASI YOK'
İsmet Metin (52), "Biz Eren Bülbül şehidimizin isminin verilmesinden dolayı çok memnunuz ama gönül isterdi ki sorunsuz, sıkıntısız olsun. Bir şehit adını Belediye Meclisi'nde tartışıyor olmak gerçekten çok üzücü. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Reddedenleri vicdanları ile baş başa bırakıyorum" dedi.
'SANDIKTA CEVABI VERİLECEK'
Turgay Salgın (40) ise, "CHP, HDP ve diğer muhalif üyelerin oyları ile Eren Bülbül şehidimizin ismini mahallemizdeki parka veremedik. Çok şükür ki yüreği güzel, yiğit, merhametli bir belediye başkanımız var. Her şeyi göze alıp şehidimizin adını taşıyan tabelayı buraya dikti. Ret oyu veren meclis üyeleri unutmasınlar ki; halk sandıkta bunun cevabını verecektir" diye konuştu.