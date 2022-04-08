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    • Güncel
    • 09.04.2022 02:42
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    • 09.04.2022 02:42
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    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler yürürlükten kaldırıldı

    Resmi Gazete'de COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler kararanamenin yürürlükten kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koranavirüs Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak.

    COVID-19’a yönelik tedbirlerde yeni karar!

    Resmi Gazete'de COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler kararanamenin yürürlükten kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koranavirüs Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak.



    İşte tüm detaylar;
    30/6/2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.

    Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler yürürlükten kaldırıldı
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