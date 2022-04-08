Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler yürürlükten kaldırıldı





İşte tüm detaylar;

30/6/2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.



Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

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