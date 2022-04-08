AK Parti MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı masaya yatırıldı! Türkiye'nin izlediği arabulucu politika anketlere olumlu yansıdı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), geçtiğimiz günlerde Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezinde saat 15.35'te başlayan basına kapalı toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.



Başkan Erdoğan, "Tüm dünya, ortaya koyduğumuz barış yanlısı iradeyi takdir ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesi ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi pek çok açıdan kritik öneme sahip" dedi.





ANKETLERE OLUMLU YANSIDI

Ukrayna-Rusya krizine yönelik Türkiye'nin izlediği arabulucu politikanın, Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvene ilişkin anketlere olumlu yansıdığı da bazı kurmaylar tarafından dile getirildi.





ORBAN MUHALEFETİN TEZGAHLARINI ANLATTI

Erdoğan'ın toplantıda Macaristan seçimlerinin ardından Başbakan Victor Orban'ı arayarak tebrik ettiğini anlatırken, "Sayın Orban, Macaristan'daki muhalefeti anlattı; seçim öncesi kendisine karşı birtakım tezgâhlar kurulmaya çalışıldığını ancak buna rağmen seçimden zaferle çıktıklarını söyledi" dediği öğrenildi.