Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2022 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2022 16:39
    ABONE OL

    AK Parti MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı masaya yatırıldı! Türkiye'nin izlediği arabulucu politika anketlere olumlu yansıdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı masaya yatırıldı. Ukrayna-Rusya krizine yönelik Türkiye'nin izlediği arabulucu politikanın, Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvene ilişkin anketlere olumlu yansıdığı da bazı kurmaylar tarafından dile getirildi.

    Arabulucu politika anketlere olumlu yansıdı

    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), geçtiğimiz günlerde Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Parti genel merkezinde saat 15.35'te başlayan basına kapalı toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

    Başkan Erdoğan, "Tüm dünya, ortaya koyduğumuz barış yanlısı iradeyi takdir ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesi ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi pek çok açıdan kritik öneme sahip" dedi.

    ANKETLERE OLUMLU YANSIDI
    Ukrayna-Rusya krizine yönelik Türkiye'nin izlediği arabulucu politikanın, Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvene ilişkin anketlere olumlu yansıdığı da bazı kurmaylar tarafından dile getirildi.

    ORBAN MUHALEFETİN TEZGAHLARINI ANLATTI
    Erdoğan'ın toplantıda Macaristan seçimlerinin ardından Başbakan Victor Orban'ı arayarak tebrik ettiğini anlatırken, "Sayın Orban, Macaristan'daki muhalefeti anlattı; seçim öncesi kendisine karşı birtakım tezgâhlar kurulmaya çalışıldığını ancak buna rağmen seçimden zaferle çıktıklarını söyledi" dediği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kasaba doktoru
    Haberler Güncel AK Parti MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı masaya yatırıldı! Türkiye'nin izlediği arabulucu politika anketlere olumlu yansıdı
        SON DAKİKA