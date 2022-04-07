Başkan Erdoğan'dan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar

2021-2022 eğitim öğretim yılının 4'te 3'ünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son güne kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

Hocalarımızın hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Eğitim ortamlarımızı insani, fiziki, bilimsel ve teknolojik bakımdan geçmişle mukayese edilemeyecek seviyelere çıkardık.

351 bin yeni derslik inşa ederek okullarımıza 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı.

2 ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik.

Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU: 60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Eğitim öğretimin amacı sadece başarılı bir mühendis, doktor, girişimci, hukukçu, siyasetçi yetiştirmek değildir. Öncelikli hedef tüm bunlarla birlikte evlatlarımızın iyi birer evlat ve vatandaş olarak yetiştirmektir. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin 60 yıllık hayallerini gerçekleştirdik.

Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşması ile birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

Detaylar gelecek...