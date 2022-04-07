"Kızılay'a direkt hat yok" haberleri gündem olmuştu! CHP'li Ankara Büyükşehir eziyetten geri dönmek zorunda kaldı





GÜL: VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR SIKINTIDAN KURTULDU"

Malazgirt Mahallesi Muhtarı Fadime Gül:

"Sabah Gazetesi'nde sorunlarımızı gündeme getirmeniz ses getirdi. Allah razı olsun. Vatandaşlarımız büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Otobüs sayılarımız da artarsa çok mutlu oluruz."



ÖĞÜT: "VERDİĞİMİZ MÜCADELE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ, YANIMIZDA YER ALDINIZ"

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt:

"512 hattının tekrardan eski güzergahında hizmete sunulması için verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi. Bu sorunumuzu gündeme taşıyarak yanımızda olduğu için Sabah Gazetesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun."



GÜLMEZ: "ŞEHİR HASTANESİNE DE EGO'DAN DİREK HAT İSTİYORUZ"

Andiçen Mahallesi Muhtarı ve Sincan Muhtarlar Derneği Başkanı Yasin Gülmez: "Sabah Gazetesi'ne şahsım ve mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Sincan'ın ortak sorunu olan Şehir hastanesine de EGO'dan direk hat istiyoruz."



KURT: "ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ"

Etimesgut Etiler Mahallesi Muhtarı Rafet Kurt: "Çok büyük bir yanlıştan dönüldü. Umarım bu olay bir daha yaşanmaz. Halkımız 2 kez para ödeyecekti. Şimdi tek seferde, zaman kaybı olmadan merkeze gidecek. Emeği geçenlerden başta Sabah gazetesine olmak üzere mahallem adına sonsuz teşekkürler. Vatandaşlarımız büyük bir işkenceden kurtuldu."



Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Nejla Akdeniz: "Mağduriyetimizi haber yapıp gündem oluşturup çözüme kavuşturan Sabah Gazetesi'ne teşekkür ediyorum"