Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a konuştu: Buça'daki görüntüler müzakereleri zorlaştırıyor

"DİPLOMASİYE BİR ŞANS VERMELİYİZ"

Türkiye'nin iki tarafı da müzakerelere devam etmeye teşvik ettiğini dile getiren Kalın, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın, Rus ve Ukraynalı taraflarla, sivillerin ve kuşatma altında olan güneydeki Mariupol kentinden tahliyelerin sağlanması konusunda angajman sağladığını ifade etti.

Kalın, "Diplomasiye bir şans vermeliyiz ve Rus tarafıyla konuşmaya devam etmek önemli. Kişisel olarak gelecek birkaç günde veya bir hafta gibi bir sürede büyük bir ilerleme beklemiyorum. Ama bekli bir, iki hafta içinde tekrar bir hareket göreceğiz." dedi.