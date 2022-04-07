Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a konuştu: Buça'daki görüntüler müzakereleri zorlaştırıyor

Sözcü Kalın, Financial Times'a Ukrayna'daki son gelişmeler ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarına ilişkin mülakat verdi.
Kiev yakınlarındaki Buça kenti ve Borodyanka gibi kasabalarda ölen sivillerin korkunç görüntülerinin Ukrayna'nın müzakerelere devam etme konusundaki isteğini etkilediğini dile getiren Kalın, "Fotoğraflardan dolayı hepimiz çok öfkelendik… İnsan hakları ihlalleri ve muhtemel savaş suçları." ifadesini kullandı.
Vahşetin "özellikle Ukrayna tarafında" müzakerelerin yeniden başlamasını yavaşlatma riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydeden Kalın, Ukrayna tarafının belki bir kaç gün ara verebileceğini ve sonra yeniden bir araya gelebileceklerini ifade etti.
"BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLER MÜZAKERELERİN DEVAM ETMESİNİ ZORLAŞTIRIYOR"
Kalın "Sahadaki gelişmeler, Buça'dan çıkan fotoğraflar ve şimdi birkaç farklı yer, tabi ki müzakerelerin önceki gibi devam etmesini daha da zorlaştırıyor. Ukraynalılar perişan oldu hepimiz gibi… Bunlar (sivillerin öldürülmesi) gerçekten korkunç, tamamen kabul edilemez, insanlık dışı eylemler ve her kim yaparsa yapsın adaletin önüne getirilmeli." ifadelerini kullandı.
"DİPLOMASİYE BİR ŞANS VERMELİYİZ"
Türkiye'nin iki tarafı da müzakerelere devam etmeye teşvik ettiğini dile getiren Kalın, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın, Rus ve Ukraynalı taraflarla, sivillerin ve kuşatma altında olan güneydeki Mariupol kentinden tahliyelerin sağlanması konusunda angajman sağladığını ifade etti.
Kalın, "Diplomasiye bir şans vermeliyiz ve Rus tarafıyla konuşmaya devam etmek önemli. Kişisel olarak gelecek birkaç günde veya bir hafta gibi bir sürede büyük bir ilerleme beklemiyorum. Ama bekli bir, iki hafta içinde tekrar bir hareket göreceğiz." dedi.