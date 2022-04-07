Başkan Erdoğan: Alım gücünü daha da artıracağız

Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi. Çarpıcı mesajlar verdi:Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararından geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızılelması olarak görüyoruz.

HEM vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz, hem de hedeflerimizden sapmayacağız. İnsanımızın alım gücünü eskisinden de üste çıkaracağız.Cumhurbaşkanlığı adaylığında arka planda saç saça baş başa bir kavga verdikleri anlaşıyor. İstanbul 'da Yavuz Sultan Selim'i yaptık, yıkacaklardı. Marmaray , Avrasya, Osmangazi'yi yıkacaklardı. Şimdi 18 Mart Çanakkale. Hadi yıkın! Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek.Arkadaşlarımız Filipinler 'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik., CHP'nin Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliğine sert tepki gösterdi: Çankaya 'dan buraya geliyorum, çukurlardan çamurdan geçilmiyor. İstanbul da aynı.eşi Emine Erdoğan Hacı Ömer SabancıKız ÖğrenciYurdu'nda öğrencilerleiftar yaptı.