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    Başkan Erdoğan: Alım gücünü daha da artıracağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milletvekilleri ile Toplantı programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hem vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz, hem de hedeflerimizden sapmayacağız. İnsanımızın alım gücünü eskisinden de üste çıkaracağız" dedi.

    Alım gücünü daha da artıracağız
    Başkan Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi. Çarpıcı mesajlar verdi:

    Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararından geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızılelması olarak görüyoruz.



    HEM vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz, hem de hedeflerimizden sapmayacağız. İnsanımızın alım gücünü eskisinden de üste çıkaracağız.

    Cumhurbaşkanlığı adaylığında arka planda saç saça baş başa bir kavga verdikleri anlaşıyor. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim'i yaptık, yıkacaklardı. Marmaray, Avrasya, Osmangazi'yi yıkacaklardı. Şimdi 18 Mart Çanakkale. Hadi yıkın! Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla ve kata vermeyecek.

    Arkadaşlarımız Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik.



    YOLLAR ÇUKUR
    Erdoğan    , CHP'nin Ankara ve İstanbul'daki belediyeciliğine sert tepki gösterdi: Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan çamurdan geçilmiyor. İstanbul da aynı.




    Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

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    Başkan Erdoğan AK Partili vekiller ile buluşmada konuştu
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Alım gücünü daha da artıracağız
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