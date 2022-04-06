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    • 06.04.2022 20:13
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren günün koronavirüs tablosunu paylaştı. 6 Nisan 2022 günü açıklanan vaka tablosunda 10 bin 314 yeni vaka tespit edildiği duyurulurken, 41 kişinin de vefat ettiği bildirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 332 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    İŞTE 6 NİSAN GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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        2 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU


        31 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 MART 2022 KORONA TABLOSU

            29 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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