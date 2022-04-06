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    • Güncel
    • 06.04.2022 17:55
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    • 06.04.2022 18:18
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    SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Ukrayna - Rusya açıklaması

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında yeni görüşmeler olacağının sinyalini verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna ve Rusya arasında yeni görüşmeler bekliyoruz." dedi.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş Ukrayna - Rusya açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı.

    Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
    "Ne yazık ki Buça ve bazı bölgelerde gördüğümüz manzara pozitif atmosfere zarar verdi.

    Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

    İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Ukrayna - Rusya açıklaması
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