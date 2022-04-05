Son dakika: MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''