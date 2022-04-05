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    • 05.04.2022 16:04
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    Son dakika: MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

    Son dakika... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

    MHP’li vekil disipline sevk edildi

    MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

    NE DEMİŞTİ?

    Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

    "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''
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