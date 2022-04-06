Emine Erdoğan, KYK yurdunda kız öğrencilerle iftar yaptı

Emine Erdoğan'ın kendilerine yurt şartlarını sorduğunu belirten Durmuşoğlu, "Bizimle ilgilendiği için de çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum, konuşunca bile insan mutlu oluyor zaten." dedi.

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Cansel Kaya, Emine Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla karşıladıklarını ifade ederek, "Son anda geldi, karşımızda görünce inanamadık, çok şaşırdık." diye konuştu.

Kaya, Emine Erdoğan'ın da kendilerine "Gezip, görün, çok okuyun, çalışın" tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Emine Erdoğan ile aynı masada iftar yapmalarına ilişkin duygularını dile getiren Kaya, "Başta çok gerildim, nasıl davranacağımı bilemedim ama kendisi masaya oturduğu anda sıcaklığı bize verdi." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a hediyelerinden dolayı teşekkür eden Kaya, kendilerine bir anı kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme ve Metalürji Mühendisliği öğrencisi Nursena Keçiyokuşu ise Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, "Çok güzel bir sohbetti, çok teşekkür ederim." dedi.

Keçiyokuşu, Emine Erdoğan'ın da kendilerine buradaki günlerini çok özleyeceklerini söyleyerek, değerini bilmelerini istediğini aktardı.