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    • 05.04.2022 10:27
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    • 05.04.2022 10:27
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    Türk Polis Teşkilatı kuruluş tarihi: Bugün Polis Günü mü? 2022 Polis Haftası ne zaman? En güzel, anlamlı Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri

    Türk Polis Teşkilatı kuruluş tarihi sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda Polis Haftası mesajları, sözleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Polis Haftası nedeniyle, görev yapan polislere kutlama mesajları gönderiliyor. Sosyal medyadan da Polis Haftası mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. İşte Polis haftasına dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türk Polis Teşkilatı kuruluş tarihi: Bugün Polis Günü mü? En güzel, anlamlı Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri…

    Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Her gün vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışan polislerimiz için bu hafta özel bir hafta. Polis Haftası'nda polislere kutlama mesajları gönderiliyor. Haberimizden en güzel ve anlamlı Polis Haftası mesajlarına ulaşabilir ve bu mesajları WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

    POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?

    Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 176. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

    POLİS HAFTASI NEDİR?

    Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

    Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

        POLİS HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

        Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -Mustafa KemaI Atatürk

        Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum.

        Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

        Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

        10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

        Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

        Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

        Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.

        Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

        POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

        Kahraman Polis

        Varlığın ülkeme güven veriyor
        Asayiş seninle berkemal polis
        Kavgalar bitiyor huzur geliyor
        Adalet elçisi kahraman polis

        Kanunun yolunda çalışır gider
        Bıkmadan zamanla yarışır gider
        Gündüzü geceye karışır gider
        Adalet elçisi kahraman polis

        Öyle zor şartlarda görev başında
        Bir sıcaklık arar çoğu aşında
        Kimi şehit olur çok genç yaşında
        Adalet elçisi kahraman polis

        Kimine azrail kimine hızır
        Kim imdat istese yardıma hazır
        Masuma hamidir suçluya nazır
        Adalet elçisi kahraman polis

        Her türlü olaya korkmadan koşar
        En büyük engeli anında aşar
        Vatanın milletin aşkıyla yaşar
        Adalet elçisi kahraman polis

        Dert olur acımız ağrımız size
        Bizim de açıktır bağrımız size
        Hep aynı ilkeye çağrımız size
        Adalet elçisi kahraman polis

        Yetmiyor övmeye kalemle kağıt
        Olmasın adına dillerde ağıt
        Sen de mutlu yaşa yasını dağıt
        Adalet elçisi kahraman polis. (Muammer Baydere)

        Polis

        Eline gülün dikeni batmazsa,
        Sen gülün kokusunu alamazsın.
        İçinde polis sevgisi yatmazsa,
        Sen polis sevgisini bilemezsin.

        Mafyalar gelip paranı almadan,
        Hırsız evdeki malını çalmadan,
        Sokak kavgasında canın yanmadan,
        Polisin kıymetini bilemezsin.

        Hayat bu yaşanır kirli karalı,
        Bazı olayda çıkmadan zararlı,
        Bir kazada kurtulmadan yaralı,
        Polisin kıymetini bilemezsin.

        Polistir sokaklarda çile çeken,
        Haksızlığa karşı çıkıp hak eken,
        Bu vatan için şehit olup ölen,
        Şehitleri görmeden bilemezsin. (Hikmet Ağa)
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