Türk Polis Teşkilatı kuruluş tarihi: Bugün Polis Günü mü? 2022 Polis Haftası ne zaman? En güzel, anlamlı Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri

POLİS HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -Mustafa KemaI Atatürk

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.