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    • Güncel
    • 05.04.2022 12:04
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    • 05.04.2022 12:30
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz." dedi.

    Mariupol’deki tahliyelere ilişkin açıklama

    MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.


    Bakan Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, "Mariupol'deki sivil, yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklamasının hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" yanıtını verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama
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