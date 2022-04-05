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    • 05.04.2022 16:08
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

    Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek, enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini belirtti.

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