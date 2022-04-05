Ölen Nisa bebeğe süt annelik yapmıştı! Hemşire Büşra Durmaz kimdir? Büşra Durmaz kaç yaşında, nereli?

Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gündeme gelen Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine kaldırıldığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Peki Hemşire Büşra Durmaz kimdir? Büşra Durmaz kaç yaşında, nereli?
BÜŞRA DURMAZ KİMDİR?
Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, ihbar üzerine Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına gitti. Olay yerinde 3 aylık bir kız bebek bulan Durmaz bebeği ambulansa alarak emziremeye başladı. Bebeğin süt annesi olan hemşire ertesi gün de hastaneye giderek bebeği kontrol etti ve kendi 14 aylık olan bebeğinin elbiselerinden giydirdi.
Durmaz, terk edilmiş bebeğe de bir isim arayışına geçti ve Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte olayın detayları ve Büşra Durmaz'ın açıklamaları...
POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ
Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.
Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.
Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA
Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.