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    • 06.04.2022 08:09
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    ATAK’ta ilk ihracat Filipinler’e: Bu gurur hepimizin!

    Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Atak Helikopteri, Filipinler'e teslim edildi. Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı. Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi.

    AJANSLAR
    ATAK’ta ilk ihracat gerçekleşti

    Türk savunma sanayii gurur günlerinden birini daha yaşıyor.

    TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e yapıldı.

    Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Atak Helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.



    MİLLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ ATAK
    ATAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi.



        ATAK ALIMI İÇİN 36 SÖZLEŞME İMZALANDI
        Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.

        Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı. Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi.

        BİRÇOK BAŞARIYA BİRLİKTE İMZA ATABİLİRİZ
        ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir, "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz" dedi.

            Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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