ATAK’ta ilk ihracat Filipinler’e: Bu gurur hepimizin!





ATAK ALIMI İÇİN 36 SÖZLEŞME İMZALANDI

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan ATAK, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in ATAK helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.