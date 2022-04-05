ATAK’ta ilk ihracat Filipinler’e: Bu gurur hepimizin!

Türk savunma sanayii gurur günlerinden birini daha yaşıyor.
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e yapıldı.
Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Atak Helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.
MİLLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ ATAK
ATAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi.