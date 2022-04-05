Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1000 lira olan destek ödemesi miktarı 1500 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 lira ise 1995 liraya çıkarıldı.