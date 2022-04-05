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    • Güncel
    • 06.04.2022 06:15
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    • 06.04.2022 06:15
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

    Son dakika haberi! Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının aylık gelir desteği ödemelerinde artış yapılmasını içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 liralık destek 1995 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

    AA
    Ücretsiz seyahate gelir desteği ödemeleri artırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

    Bakanlık tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1000 lira olan destek ödemesi miktarı 1500 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 lira ise 1995 liraya çıkarıldı.

        Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 liralık destek 1500 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 800 liralık destek de 1200 liraya yükseltildi.

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        Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
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