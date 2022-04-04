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    • 04.04.2022 19:27
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Tunus' açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Meclis'in feshi Tunus'un geleceği için düşündürücüdür" ifadeleri kullanarak diyalog çağrısı yaptı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Tunus açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin, "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir." açıklamasında bulundu.


    Tunus'taki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

    DİYALOG ÇAĞRISI
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

    "Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

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