Thodex vurgununda Faruk Fatih Özer'in başında olduğu örgütün şeması deşifre oldu

Son dakika haberler: Arkasında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.
YÖNETİCİ ÖZER ÜYELERİ BELİRLEYİP GÖREVLER VERMİŞ
Şüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.
BÜTÜN USULSÜZLÜKLERİ YAPMIŞ
Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.
Platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri bilgilerini sistemden sildiğini böylelikle hileli eylemlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek şekilde örgüt lideri vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.
MİLYONLARCA LİRAYA SAHİP OLMUŞ
Kardeş Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in yardımcısı konumunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, başka bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş işlemleri tespit edildiğini kaydetti.
Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıca kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira tutarında para transferi yapıldığını da kaydetti.