Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.04.2022 17:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2022 17:26
    ABONE OL

    İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan Pazar iftara kaç saat var? İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa il il 2022 Ramazan iftar saatleri

    Ramazanın ikinci gününde iftar için ezanın saat kaçta okunacağı merak ediliyor. İftara az bir süre kala internet arama motorlarında Diyanet ezan saatleri araştırılıyor. Bu yıl 2 Nisan'da başlayan oruç ayı 2 Mayıs'ta sona erecek. Farz olan oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar için iftar saatlerine haberimizde illere göre yer verdik. Peki İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan Pazar iftara kaç saat var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa il il 2022 Ramazan iftar saati...

    3 Nisan Pazar iftara kaç saat var?

    3 NİSAN 2022 İFTAR-SAHUR SAATLERİ! İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan Pazar iftara kaç saat var? soruları gündemde yer alıyor. , 3 Nisan akşamı açılacak olan iftar için hanelerde yemek hazırlığı devam ediyor. Diyanet'in yayımladığı 2022 imsakiyesi ile vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin iftar ve sahur saatleri haberimizde! İşte İl il 2022 Ramazan iftar saatleri!

    İFTARA NE KADAR KALDI?

    3 Nisan Pazar günü İstanbul'da iftar için ezan saat 19:37'te okunacak. İzmir'de ise saat 19:43'te okunacak. Başkent Ankara'da da saat 19:21'de okunacak.

    👉 İL İL İMSAKİYELER İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    İFTAR DUASI VE ANLAMI

    İftar Duası Okunuşu:

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İftar Duası Anlamı:

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUALAR VE ANLAMLARI

    Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

    "Bismillâhirrahmânirrahîm

    Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

        Yemek Duası Anlamı:

        "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN"

        YEMEKTEN VE İFTARDAN SONRA OKUNACAK DUA

        Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

        Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hakim ilk bölüm
        Haberler Haberler İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan Pazar iftara kaç saat var? İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa il il 2022 Ramazan iftar saatleri
            SON DAKİKA