İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan Pazar iftara kaç saat var? İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa il il 2022 Ramazan iftar saatleri

3 NİSAN 2022 İFTAR-SAHUR SAATLERİ! İftara ne kadar kaldı? 3 Nisan Pazar iftara kaç saat var? soruları gündemde yer alıyor. , 3 Nisan akşamı açılacak olan iftar için hanelerde yemek hazırlığı devam ediyor. Diyanet'in yayımladığı 2022 imsakiyesi ile vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin iftar ve sahur saatleri haberimizde! İşte İl il 2022 Ramazan iftar saatleri!
İFTARA NE KADAR KALDI?
3 Nisan Pazar günü İstanbul'da iftar için ezan saat 19:37'te okunacak. İzmir'de ise saat 19:43'te okunacak. Başkent Ankara'da da saat 19:21'de okunacak.
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2022 RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
İFTAR DUASI VE ANLAMI
İftar Duası Okunuşu:
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İftar Duası Anlamı:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUALAR VE ANLAMLARI
Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"