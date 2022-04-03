2022 Ramazan ayı 2. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? 3 Nisan Pazar İftar menüsünde neler var? En kolay, pratik, hızlı iftar yemeği tarifleri!

3 Nisan Pazar iftar menüsünde neler var? Bugün ne pişirsem sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden iftar menülerini sorguluyor. Ramazan ayının 2. gününde sağlıklı bir iftar sofrası kurmak isteyen kişiler için bugün ne pişirsem sorusuna yanıt verdik. İşte, 3 Nisan iftar menüsünde neler var sorusunun yanıtı!
BUGÜN NE PİŞİRSEM?
MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 çorba kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı domates salçası
1 litre su
3 çay kaşığı mısır unu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu İçin Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
8 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı nane
Yapılışı:
Tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.
3 kaşık mısır unu ilave edilerek kısık ateşte kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. 1 adet havucu rendeleyin. Yıkadığınız ve süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. 1 litre suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapayın.
Tüm karışımı blendırdan geçirin ya da süzgeçte süzün. Tuz, karabiber ve kimyonu ekledikten sonra içine 2 yemek kaşığı tereyağı, 8 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve nane ekleyerek 7-8 dakika yüksek ateşte pişirin. Yanında iyi bir elden pişmiş mısır ekmeği ile harika olur.