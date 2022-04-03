CHP'li belediyede skandallar bitmiyor! Yeni başkanın da başkanlığı düştü! Rant ve rüşvet...

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediye şirketi Kayı A.Ş'nin başındaki isim olan Selçuk Erdağı'nın belediye binasındaki odasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, Bilecik'te sular bir türlü durulmuyor. Şahin'in yerine meclis tarafından seçilen ve bir süredir başkanlık görevini yürüten CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.