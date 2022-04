Ramazan'da et fırsatçılığına geçit yok: İkinci haftadan sonra fiyatlar gerileyebilir!

Sabah'ta yer alan habere göre, dünyada gıda fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığına dikkat çeken Tunç, "Hububat bakliyat fiyatlarının yanı sıra et fiyatları da artıyor. Avrupa'da karkas etin alım fiyatı üreticide yüzde 50 arttı. Ülkemizde de et fiyatlarında artış yaşandı. Et fiyatı maliyetleri karşılamıyordu. Artışla olması gereken seviyeleri yakaladı. Şu anda karkas etin kilogram fiyatı piyasada 85-90 TL arasında seyrediyor. Kuşbaşı kilogram fiyatı 140, kıyma kilogram fiyatı ise 130 TL" diye konuştu.

TÜKETİM GÜNDE 4 TONU BULUYOR

Ramazan'ın ilk haftasında et talebinin arttığını anlatan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan da, "Türkiye'nin yıllık 1 milyon ton et tüketimi var. Bu da günde ortalama 3 bin tona tekabül ediyor. Bu özellikle Ramazan'ın ilk 10 günü 4 bin tonlara yükseliyor" dedi.