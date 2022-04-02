Başkan Erdoğan ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptı! "Türkiye, 2023'ten sonra bambaşka bir döneme girecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk. Birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmayı umuyoruz.

Savaşı bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu savaşın bir an evvel sona ermesini istiyoruz.

Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Ukrayna'daki tablo, vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.

Sokaklarımızı karıştırarak ülkeyi ateşe boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Gözünü ekonomimize dikenlerle var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Elbette sıkıntılarımız var ama umudumuz daha büyüktür. Sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz. Türkiye, 2023'ten sonra bambaşka bir döneme girecek.

Detaylar gelecek...