Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın metro yalanı elinde patladı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama





"AŞTİ-Söğütözü arasındaki 800 metrelik hattın demiryolu işleri ve elektromekanik işleri yapılarak sinyalizasyon işlerinin tamamlanıp hizmete sokulması için Belediyeye devredilmiştir."



"YATIRIMLARIN BEDELİNİN TAHSİLATI"

"Metro yatırımlarının Bakanlığımızca üstlenilmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım bedelinin tahsilatı 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.



"Anılan Kararın 8. maddesinin (2) nci fıkrası uyarınca; Raylı Sistem yatırım bedellerinin tahsilatı KDV, Fiyat Farkı, Faiz vb. herhangi bir ilave yapılmaksızın, mülkiyetin veya işletmenin devri sonrasında (belediye raylı sistemden gelir elde etmeye başladıktan sonra) belediyeye her ay aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının %5'i aylık olarak kesilerek gerçekleştirilmektedir."



Dolayısıyla;

- Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti yapılmaya başlanır.

- Proje tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin tahsilat başlamaktadır.

- Yani belediye bu hattan gelir elde etmeye başlayınca başlamaktadır.

- Metro hattının bedeli belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının %5'i kesilerek gerçekleştirilmektedir. Metro gelirleri belediyenin olmaktadır.

- Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarı ne ise bu maliyete bu tarihten faiz farkı vb. ek hususlar eklenmemektedir."

"Burada amaç, metronun belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır.