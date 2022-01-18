Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın metro yalanı elinde patladı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri; Mansur Yavaş'ın, "Bakanlığın yaptığı metrolar için son 3 yılda bütçemizden 28.4 milyon TL kesilmesi gerekirken, biz göreve geldiğimizde bir gecede yapılan değişiklikle 3 yılda bütçemizden 657 milyon TL kesinti yapıldı" iddiasını gün yüzüne çıkardı.
BAKANLIĞIN YAPTIĞI METRO HATLARININ GELİRİNİN YÜZDE 95'İ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KALACAK
Açıklamada; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro hatlarını yapımını tamamlandıktan işleyecek süreci açıkladı.
Açıklamada; bakanlığın metro hatlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceği, hattın gelirinden sadece yüzde 5 kesinti yapacağı, hattın gelirinin yüzde 95'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kalacağı bildirildi.
"4 METRO HATTI 23 KM İKEN BUNA 41,2 KM İLAVE EDİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 metro hattının yapımını üstlendiğini açıkladı.
Açıklamada; Ankara Belediyesine ait raylı sistem hatları olan Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay hatlarının 23 km iken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın buna 41,2 km ilave edildiğine dikkat çekildi.