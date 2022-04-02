CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan muhtarlara hakaret!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un muhtarlara hakaret ettiği ortaya çıktı.
Muhtarların; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı alması ve siyasi partilerin kendilerine desteklerinden dolayı Meclis'te bulunan siyasi partilerin temsilcileri gittikleri öğrenildi.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, kendilerini ziyaret eden muhtarlara "Siz sarayın muhtarlarısınız. Emri saraydan alıyorsunuz. Neden! Toplanıp yürüyüş yapmıyorsunuz! Neden saraydakine itaat ediyorsunuz" diyerek hakaret ettiği ifade edildi.
Engin Özkoç'un, muhtarları odasına almadığı bildirildi.
KARAKÜLAH: ENGİN ÖZKOÇ TÜM MUHTARLARA HAKARET ETTİ
SABAH'a konuşan Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, Engin Özkoç'un tüm muhtarlara hakaret ettiğini söyledi.
Cavide Karakülah, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarların ödeneklerinin asgari ücretle aynı seviyede olacağının müjdesini vermesi üzerine biz muhtarlar tüm gruplara giderek teşekkür etmek istedik.