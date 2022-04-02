CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan muhtarlara hakaret!

Muhtarlık kurumu bu ülkenin mihenk taşlarıdır. Muhtarlık bir yönü ile devleti bir yönü ile halkı temsil eder. Kimse bizi ayrıştırmadan yaftalamadan siyasi bir bağımızın olmadığını ifade etmek isterim.

Engin Özkoç beyin bu tavrından dolayı şiddetle kınıyorum. Ve derhal tüm muhtarlarımızdan özür dilemeli"

ERDOĞAN: MUHTAR MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARMA KARARI ALDIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. İşte şimdi de yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil, ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı, inşallah bu kanun değişikliğiyle Cumhur İttifakı'nın bir icrası olarak bunu da göreceksiniz" demişti.