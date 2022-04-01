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    • 01.04.2022 11:45
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    Son dakika: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler dikkat! Yatay geçiş için tarih belli oldu

    Son dakika haberi... YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

    YÖk son dakika duyurdu: 11-15 Nisan tarihlerinde...

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    TARİH NETLEŞTİ
    Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler dikkat! Yatay geçiş için tarih belli oldu
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