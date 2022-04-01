⚡Son dakika: Adana'da deprem! 1 Nisan deprem mi oldu? AFAD - Kandilli son depremler: Mersin, Tarsus, Seyhan...

SON DAKİKA DEPREM! Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 08:34'te olduğunu bildirdi. Mersin'de de hissedilen deprem için 1 Nisan deprem mi oldu? sorusu internet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AFAD'ın son dakika açıklamasının yanı sıra Kandil Rasathanesi'nden de açıklama geldi. İşte AFAD - Kandilli son depremler: Mersin, Tarsus, Seyhan...
1 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika haberine göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden yaptığı açıklamada deprem'in 6.99 km derinlikte olduğunu bildirdi.
👉AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Karaisali (Adana)
Tarih-Saat : 01.04.2022, 08:34:02 TSİ
Enlem : 37.3773 N
Boylam : 34.9970 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/egoUNY6d0L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!
Kandilli Rasatahanesi de Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydederken, derinliğini ise 5.6 olarak ölçtü.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Adana'daki korkutan deprem Mersin'de de hissedildi. Mersin'in özellikle Tarsus ilçesinde yaşayan vatandaşlar sosyal medya'da ''Buradan hissettik, geçmiş olsun Adana'' şeklinde yorumlarda bulundu.