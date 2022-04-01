⚡Son dakika: Adana'da deprem! 1 Nisan deprem mi oldu? AFAD - Kandilli son depremler: Mersin, Tarsus, Seyhan...

SON DAKİKA DEPREM! Adana'nın Karaisali ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 08:34'te olduğunu bildirdi. Mersin'de de hissedilen deprem için 1 Nisan deprem mi oldu? sorusu internet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AFAD'ın son dakika açıklamasının yanı sıra Kandil Rasathanesi'nden de açıklama geldi. İşte AFAD - Kandilli son depremler: Mersin, Tarsus, Seyhan...

1 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden yaptığı açıklamada deprem'in 6.99 km derinlikte olduğunu bildirdi.

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