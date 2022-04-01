Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin- Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu:

Hedefimiz sayın Putin ile sayın Zelenski'yi Türkiye'ye getirip yüz yüze görüştürmek.

Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.

Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu yok. Aslında Ukrayna'nın AB konusunda da çok ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihtimal vermiyorum.

Sayın Putin'in Ukrayna'nın AB'ye girmesi noktasındaki olumlu bakışını öğrendim, duydum.

Kendisiyle görüşmemde de bunu kendisinden duymak, bu konuda atılacak adımları da daha isabetli değerlendirme imkanını bize vermiş olur.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, dünyanın son dönemde görmediği, yaşamadığı bir süreçti. Özellikle çocuklar ve kadınlar noktasında çok ciddi kayıplar oldu. Bunları görmezlikten gelmek mümkün değil.