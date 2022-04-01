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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Putin- Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski ile görüştü. Erdoğan, Putin- Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineleyerek, "Türkiye olarak gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenski'nin bize duyduğu güvenle bu işi bitirmiş olmak bizi mutlu kılacaktır" dedi.

    Liderler görüşmeli

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu:
    Hedefimiz sayın Putin ile sayın Zelenski'yi Türkiye'ye getirip yüz yüze görüştürmek.
    Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.
    Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu yok. Aslında Ukrayna'nın AB konusunda da çok ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihtimal vermiyorum.
    Sayın Putin'in Ukrayna'nın AB'ye girmesi noktasındaki olumlu bakışını öğrendim, duydum.
    Kendisiyle görüşmemde de bunu kendisinden duymak, bu konuda atılacak adımları da daha isabetli değerlendirme imkanını bize vermiş olur.
    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, dünyanın son dönemde görmediği, yaşamadığı bir süreçti. Özellikle çocuklar ve kadınlar noktasında çok ciddi kayıplar oldu. Bunları görmezlikten gelmek mümkün değil.



    İSTANBUL TEŞEKKÜRÜ
    Başkan Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, "Putin ile sizi Türkiye'de görüştürmek istiyorum" dedi. Zelenski de geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki müzakereye ev sahipliği yapan Erdoğan'a teşekkür etti.

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