CHP’li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin rüşvet iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı yolsuzluk davası ile geçtiğimiz aylarda yine CHP'li Bilecik Belediyesi'nde 320 bin dolarlık rüşvet skandalının ardından, bu kez de Balıkesir'de rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, iddiaya göre bir firmaya iş yapan taşeron firmadan 50 bin TL rüşvet istedi.
RÜŞVET GÖRÜŞMESİ KAYDEDİLDİ
Rüşvet görüşmesini kayda alan şirket yetkilisi, jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Hemen harekete geçen jandarma, 22 Mart'ta Pişkin'i gözaltına alındı. İfadesi alınan Pişkin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddialar hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için CHP'li Hüseyin Gazi Pişkin'i görevden uzaklaştırdı.
BELEDİYEDEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM
Yaşanan skandal ve görevden uzaklaştırmanın ardından Gömeç Belediyesi sosyal medya hesabından, "Gömeç Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, hakkında başlatılan soruşturmanın süresince İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bugüne kadar yazılı ve görsel basında yapılan gerçek dışı haberlere mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurulur" açıklaması yapıldı.