CHP’li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin rüşvet iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı yolsuzluk davası ile geçtiğimiz aylarda yine CHP'li Bilecik Belediyesi'nde 320 bin dolarlık rüşvet skandalının ardından, bu kez de Balıkesir'de rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, iddiaya göre bir firmaya iş yapan taşeron firmadan 50 bin TL rüşvet istedi.