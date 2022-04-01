Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar! Adnan Oktar davası, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi, Sedat Peker hakkında yakalama kararı...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasından, Sedat Peker'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalar bulundu.

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil süreç takip ediliyor'' diye konuştu. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:



FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ABD'DEN İADE TALEBİNE İLİŞKİN

Maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamayı bundan sonradan devam edeceğiz.

