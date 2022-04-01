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    • 01.04.2022 13:15
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    • 01.04.2022 13:15
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar! Adnan Oktar davası, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi, Sedat Peker hakkında yakalama kararı...

    Adalet Bakanı Bekira Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin "Bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi. Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasında dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini söyledi. "Yargılamanın devri Türk mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldırmıyor" dedi. Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarına ilişkin konuşan Bakan Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." ifadelerini kullandı. Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iade talebine ve Sedat Peker hakkında yakalama kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

    Oktar davası, Peker’in yakalanması, Gülen’in iadesi...

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasından, Sedat Peker'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalar bulundu.

    Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

    Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil süreç takip ediliyor'' diye konuştu. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

    FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ABD'DEN İADE TALEBİNE İLİŞKİN
    Maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamayı bundan sonradan devam edeceğiz.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar! Adnan Oktar davası, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi, Sedat Peker hakkında yakalama kararı...
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