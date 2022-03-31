Yasemin Adar kimdir? 5. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Ödülleri, başarıları...

2017 yılında, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, altın madalya sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye'de Kadınlar Serbest Stilde ilk Dünya Güreş Şampiyonudur.

Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde düzenlenen UWW Ranking Series durumundaki Dan Kolov Nikola Petrov Güreş Turnuvasında, Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz Yasemin ADAR Çinli, Macar ve Alman güreşçileri tuşla yenerek çıktığı finalde U23 Dünya Şampiyonu Çinli Paliha Paliha'yı da (5-0) öndeyken tuşladı ve Altın Madalyaın sahibi oldu.

2018 yılında, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 76 kiloda Rus rakibi Ekaterina Bukina'yı 8-2 yenerek, üst üste üçüncü kez altın madalya sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye'de Kadınlar Serbest Stilde üst üste, ikinci kez Avrupa Güreş Şampiyonu olur.