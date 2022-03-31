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    • 31.03.2022 22:39
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    Yasemin Adar kimdir? 5. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Ödülleri, başarıları...

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Yasemin Adar kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Maceristan'da 5. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçinin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Avrupa Güreş Şampiyonasında rakibi Epp Maee'yi mağlup ederek 5. kez milli gururumuz olan Yasemin Adar kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Hafızalara kazınan isim Yasemin Adar'ın ödülleri ve başarılarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yasemin Adar kimdir?

    Yasemin Adar kimdir? 5. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Ödülleri, başarıları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    YASEMİN ADAR 5. KEZ AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONU OLDU!

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

    Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.

    Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

    Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

    Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

        YASEMİN ADAR KİMDİR?

        Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 tarihinde, Balıkesir'in Çiçekpınar Köyü'nde dünyaya gelir. Lise yıllarında, beden eğitimi öğretmeninin spora yönlendirmesi ile 17 yaşında Balıkesir Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde atletizm takımına girer. Spora gülle atma dalıyla başlar. Sonrasında Eski Milli Güreşçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Aslan Seyhanlı'nın ve Güreş Antrenörü Kemal Kurt'un teşvikiyle, Balıkesir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde güreşmeye başlar. Şu anda kariyerine İstanbul Enka Kulübü'nde devam ediyor.

        Yasemin Adar ilk uluslararası başarısını, 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz oyunlarında, 72 kiloda kazandığı altın madalya ile elde eder.

        2016 yılında, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 75 kiloda Rus rakibi Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek, altın madalyanın sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye'de Kadınlar Serbest Stilde ilk Avrupa Güreş Şampiyonudur.

        2017 yılında, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, altın madalya sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye'de Kadınlar Serbest Stilde ilk Dünya Güreş Şampiyonudur.

        Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde düzenlenen UWW Ranking Series durumundaki Dan Kolov Nikola Petrov Güreş Turnuvasında, Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz Yasemin ADAR Çinli, Macar ve Alman güreşçileri tuşla yenerek çıktığı finalde U23 Dünya Şampiyonu Çinli Paliha Paliha'yı da (5-0) öndeyken tuşladı ve Altın Madalyaın sahibi oldu.

        2018 yılında, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 76 kiloda Rus rakibi Ekaterina Bukina'yı 8-2 yenerek, üst üste üçüncü kez altın madalya sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye'de Kadınlar Serbest Stilde üst üste, ikinci kez Avrupa Güreş Şampiyonu olur.
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