🙏Dualı, hadisli, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz SMS, Whatsapp Ramazan ayı mesajları! Ramazan mesajları 2022!

Tüm illerden vatandaşlar Ramazan mesajları 2022 araştırmalarını akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yapmaya başladı. Sevdiklerinin Ramazan ayını kutlamak ve onları mutlu etmek için uzakta da olsa mesaj göndermek isteyenler en yeni Ramazan mesajlarını öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için az bir zaman kaldı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Dualı, hadisli, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz SMS, Whatsapp Ramazan ayı mesajları haberimizde yer alıyor.
EN GÜZEL VE ANLAMLI RAMAZAN AYI MESAJLARI 2022!
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…
Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.
"Baslangiclar sonuclarin tecelli yeridir"… Rahmet ile baslayan Ramazan ayinin Kurtulus ile Tecelli bulmasi beklentilerimle…
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
Ramazan ayi sana bir mustu, kalbine avuntu, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun…