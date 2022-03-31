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    • 01.04.2022 08:57
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    🙏Dualı, hadisli, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz SMS, Whatsapp Ramazan ayı mesajları! Ramazan mesajları 2022!

    Ramazan mesajları 2022! 🙏Dualı, hadisli, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz SMS, Whatsapp Ramazan ayı mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman aleminin her sene heyecanla beklediği Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran Ramazan ayı için az bir süre kaldı ve uzakta olan sevdiklerine göndermek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler için Ramazan mesajları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ramazan mesajları 2022!

    Tüm illerden vatandaşlar Ramazan mesajları 2022 araştırmalarını akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yapmaya başladı. Sevdiklerinin Ramazan ayını kutlamak ve onları mutlu etmek için uzakta da olsa mesaj göndermek isteyenler en yeni Ramazan mesajlarını öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için az bir zaman kaldı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Dualı, hadisli, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz SMS, Whatsapp Ramazan ayı mesajları haberimizde yer alıyor.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI RAMAZAN AYI MESAJLARI 2022!

    Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

    Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

    Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

    Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

    Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.

    "Baslangiclar sonuclarin tecelli yeridir"… Rahmet ile baslayan Ramazan ayinin Kurtulus ile Tecelli bulmasi beklentilerimle…

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…

    Ramazan ayi sana bir mustu, kalbine avuntu, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun…

        Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

        Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim…

        Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

        Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı

        Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

        Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar'

        Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

        Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

        Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

        -Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

        Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

        Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

        Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

        Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

        Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…

        Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin.
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        Haberler Güncel 🙏Dualı, hadisli, güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz SMS, Whatsapp Ramazan ayı mesajları! Ramazan mesajları 2022!
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