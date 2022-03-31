😎Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları! 📌1 Nisan şakaları komik 2022!

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde 1 Nisan şakaları komik 2022 araştırmaları hız kazandırdı. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da sevdiklerini kandırmak ve tatlı yalanlarla şakalar yaparak onları eğlendirmek isteyenler Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şaka günü olarak bilinen ve her yıl unutan kişilere yapılan şakalarla gün daha keyifli hale getirilmeye çalışıyor. Unutulamayacak bir gün yaşatmak isteyenler için 1 Nisan şakaları haberimizde yer alıyor.
EN EĞLENCELİ VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2022
-Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
-Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.
-Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.
Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.
Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.
Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun
Ofisin ortasına salıncak kurun!
İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz
Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz