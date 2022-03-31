😎Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları! 📌1 Nisan şakaları komik 2022!

-Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına "kayıp aranıyor, akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar..

-Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Uygulaması size kalmış. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köseye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur

-Bir borunun ağız kısmi siyaha boyanır. Uygulama alanında kendiniz gözünüze değdirmeden bakarsınız. AA! Ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar "ee ne olmuş bir şey yok ki" der fakat gözünün etrafındaki halkadan habersizdir. Bu şakayı bir de reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok hoş olur.