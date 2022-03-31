FETÖ'nün finansörlerine üst mahkeme kararı! Bank Asya'nın 'A Takımı'nın cezası onandı

FETÖ'nün ana şirketlerinden Bank Asya'nın A grubu hissedarları arasında yer alan 24'ü tutuklu 61 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, bankanın 2005 yılında hisselerini A ve B grubu olarak yeniden düzenlediği, A grubunda yer alanların bankanın imtiyazlı ortaklarından olduğu vurgulanmıştı.
BANKA HİSSEDARLARINA E-POSTALI TALİMAT
Bankanın 1 Aralık 2013 ve FETÖ elebaşının bankayı kurtarmaya yönelik talimatını içeren 30 Haziran 2014 arasında 334 bin 123 hesap açıldığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren artış gösterirken en fazla açılışı 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 adetle gerçekleştirildiği belirtilmişti. İddianamede, Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili ile yönetim kurulu üyeleri 6 Ocak 2014'te "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta ilettiği kaydedilmişti.
FARKLI BANKALARDAN KREDİ ÇEKİP BANK ASYA'YA YATIRIN
Ahmet Beyaz tarafından hissedarlara gönderilen elektronik postada, "Bizim iklimimizden bir abimizle bankamız için seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek. Bankamıza mevduat koyacağız..." ifadeleri yer almıştı.