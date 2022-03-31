FETÖ'nün finansörlerine üst mahkeme kararı! Bank Asya'nın 'A Takımı'nın cezası onandı

ÜST MAHKEME HAPİS CEZALARINI ONADI

'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 62 sanıktan 1 kişi yargılama sırasında akıl hastası olduğu gerekeçesiyle dosyadan tefrik edilirken yine yargılama sırasında 1 kişinin de doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan diğer sanıklar Mahkeme başkanı Murat Erten ve heyeti tarafından 'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında hapse mahkum edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 49 sanığa verdiği hapis cezasının ardından sanık avukatları mahkemenin kararının bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) taşıdı. Yerel mahkemenin kararını incelemeye alan BAM 3.'üncü Ceza Dairesi 49 sanığa verilen hapis cezalarının yerinde olduğunu belirterek cezaların onanmasına karar verdi.