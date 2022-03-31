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    • 31.03.2022 09:55
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    OGS bugün son mu, saat kaça kadar geçerli? Ziraat Bankası OGS - HGS değişimi ücretsiz mi? HGS arabada nereye yapıştırılmalı?

    Köprü ve otoyollarda yıllardır kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi cihazları bugünden itibaren kullanımdan kalkıyor. Bundan sonra köprü ve otoyollarda sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Araç sahipleri tarafından bu konuda bazı bilgiler merak edilerek araştırılmaya başladı. Peki, OGS bugün son gün mü, saat kaça kadar geçerli? Ziraat Bankası OGS - HGS değişimi ücretsiz mi? HGS arabada nereye yapıştırılmalı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası OGS - HGS değişimi ücretsiz mi? HGS arabada nereye yapıştırılmalı?

    Otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi uygulaması bu gece yarısı sona erecek. Ücretli geçişler için artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi kullanılacak. Peki, OGS bugün son gün mü, saat kaça kadar geçerli? Ziraat Bankası OGS - HGS değişimi ücretsiz mi? HGS arabada nereye yapıştırılmalı?

    Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

    İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.

    BANKALAR TARAFINDAN ÜCRETSİZ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

    Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.

    OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

    İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

    OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

        HGS ETİKETİ NASIL YAPIŞTIRILIR?

        HGS etiketi araç içinden yapıştırılması gerekiyor. Özellikle HGS kamera tanıma sistemlerinin net olarak görebileceği alana yapıştırılmalıdır.

        HGS etiketleri genellikle aracın içerisinden dikiz aynasının biraz aşağısına yapıştırılıyor. HGS sistemleri dikiz aynası hizasını rahatlıkla okuyabiliyor ve HGS bakiyesini düşebiliyor.

        İlk defa araç sahibi olacak bireyler, etiketin tam yapıştırılma noktasını bilmediğinden araştırma yapabiliyor. HGS etiketi her aracın dikiz aynası bölümünde yapıştırılmış olmalıdır. HGS sistemleri etiketi okuyamadığında, kişilere para cezası uygulayabiliyor.
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        Haberler Güncel OGS bugün son mu, saat kaça kadar geçerli? Ziraat Bankası OGS - HGS değişimi ücretsiz mi? HGS arabada nereye yapıştırılmalı?
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