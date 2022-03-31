Başkan Erdoğan'ın Özbekistan'da ziyaretine özel klip: Yaşasın Özbek-Türk dostluğu

Cumhurbaşkanlığı uçağının Taşkent Havalimanı'na indiği andan, Türk heyetinin karşılanmasına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Özbekistan Parkı'nda Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakmasından ikili ve heyetler arası görüşmelere ve iki liderin tarihi Hive şehrine ziyaretine kadar iki günlük ziyaretin tüm görüntülerinin kullanıldığı 2 dakikalık klipte, Erdoğan'ın "Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın arasındayız. 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." sözlerine yer verildi.