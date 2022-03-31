Başkan Erdoğan'ın Özbekistan'da ziyaretine özel klip: Yaşasın Özbek-Türk dostluğu

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinde kaydedilen görüntülerden oluşan bir klip hazırladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisince hazırlanan klip, Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Sizlerle, Özbekistan topraklarında bir kez daha görüşmemizden dolayı memnunum. Sizlerin misalinizde kardeş Türk halkına derin saygılarımı sunarım. Ata yurdunuza hoş geldiniz." ifadeleriyle başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı uçağının Taşkent Havalimanı'na indiği andan, Türk heyetinin karşılanmasına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Özbekistan Parkı'nda Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakmasından ikili ve heyetler arası görüşmelere ve iki liderin tarihi Hive şehrine ziyaretine kadar iki günlük ziyaretin tüm görüntülerinin kullanıldığı 2 dakikalık klipte, Erdoğan'ın "Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın arasındayız. 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." sözlerine yer verildi.
Klipte, Taşkent'teki resmi karşılama törenine ait görüntülerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etmesiyle ilgili detaylar da yer alıyor.