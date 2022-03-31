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    • 01.04.2022 10:23
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    Asgari ücrete ara zam iptal mi oldu? 2022 Temmuz'da Asgari ücrete ek zam yapılmayacak mı? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2022

    Asgari ücret ara zammı hakkında aramalar hız kazandı. Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Sorusu gündeme gelirken Bakan Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bu açıklamanın hemen ardından vatandaşlar, "2022 Temmuz'da Asgari ücrete ek zam yapılmayacak mı? Asgari ücrete ara zam iptal mi oldu? " sorularına yanıt aramaya başladı.

    2022 Temmuz’da Asgari ücrete ek zam yapılmayacak mı? Asgari ücrete ara zam iptal mi oldu?

    Asgari ücret zammı hakkında son dakika açıklama geldi. Asgari ücrete yeni zam olacak mı? sorusu üzerine Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Net zam yapıldı. Gündemimizde yok. Enflasyon değerlendirmesi yapacağız" açıklamasında bulundu. Peki, 2022 Temmuz'da Asgari ücrete ek zam yapılmayacak mı? Asgari ücrete ara zam iptal mi oldu? İşte detaylar!

    BAKAN VEDAT BİLGİN SON DAKİKA AÇIKLADI!

    Son dakika haberleri... Asgari ücrete yeni zam olacak mı? sorusunun yanıtı Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Net zam yapıldı. Gündemimizde yok. Enflasyon değerlendirmesi yapacağız" dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan asgari ücret sorusuna "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız" demişti.

    İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

        ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI OLACAK MI?

        SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuzda asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?

        Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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