Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2022 21:05
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den önemli açıklamalar: 10 anlaşma imzalandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan ile Mirziyoyev başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı'nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, "Bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'da yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. Şirketlerimiz Özbekistan'ın kalkınmasına katkı vermektedir." dedi. Erdoğan, "İmzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için yol haritası olacaktır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kök Sarayı'nda anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Buradan Özbek kardeşlerimizin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin arasındayız. 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev'e ev sahipliği için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum.

    Cumartesi günü kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine rahmet ve huzur getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

    Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü. Özbekistan'ın kaydettiği ilerleme takdire şayandır. Reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülkedir.

    Böyle samimi ve kardeşlik bağına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz.

    TİCARETTE YENİ HEDEF
    İki ülke arasındaki ilişkileri, Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolara çıkaracağız.

    "İMZALADIĞIMIZ ORTAK BİLDİRİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN YOL HARİTASI OLACAKTIR"
    Bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'da yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. Şirketlerimiz Özbekistan'ın kalkınmasına katkı vermektedir.

    Turizm alanında da iş birliğimiz devam ediyor. 270 binden fazla Özbek kardeşimizi misafir ettik. Bunu 500 bine çıkarmak mümkündür.

    Savunma Sanayinde işbirliği imzası attık. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar ortadadır.

    Bölgede yaşanan gelişmeleri de aramızda değerlendirdik. TİKA aracılığıyla kalkınma desteklerini sürdürmeye karalrıyız. İmzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için yol haritası olacaktır."

    BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL KARŞILAMA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

    Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e geldi.

    Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.



    BAĞIMSIZLIK ANITI'NA ÇELENK SUNDU
    Başkan Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu.

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye gelen Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.

        Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

        ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
        İki ülke arasındaki kardeşlik başkent Taşkent'in caddelerine de yansıdı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin işlek caddelerine Türkiye ve Özbekistan bayrakları asıldı.

        Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

        Törende, Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

        Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

        Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

        Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.


        Erdoğan'ın Özbekistan temasları kapsamında Orta Asya'nın kalbindeki şehirlerden biri olan Hive'de de temaslarda bulunması bekleniyor.

        TÜRKİYE, 2021'DE ÖZBEKİSTAN'DA EN ÇOK ŞİRKET KURAN ÜLKELERDEN OLDU
        Türkiye, geçen yıl 407 firmayla Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu. Ocak 2022 itibarıyla ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı 2 bin 123'e ulaştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in ardından Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.

        BU YIL İKİLİ TİCARET HACMİNİN İLK DEFA 5 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR
        Uzmanlar, geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 70 arttığına dikkati çekerek bu yıl da ülkeler arasındaki ticaret hacminin en az yüzde 50 artmasını öngörüyor.

        Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılının kutlandığı 2022'de, tarafların daha önce hedeflediği 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

        TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE DÜNDEN BUGÜNE
        Bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan eden Özbekistan ile kendisini 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülke olan Türkiye arasında 4 Mart 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edilmişti.

        4 Mart'ta Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı kutlanmıştı.

        Türkiye'nin Taşkent'teki diplomatik temsilciliği Nisan 1992'de açılırken, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ocak 1993'te faaliyete başlamıştı.

        Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ı tanıması sonrası iki ülke arasında çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı dönemler yaşanmıştı.

        Jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, 35 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olması gibi nedenlerle bölgenin kilit ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişmişti.

        Başkan Erdoğan'ın 2016'daki Semerkant ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkileri canlandırıldı ve yeni bir dönem başlamıştı. Bunun ardından Mirziyoyev, Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Özbek yetkili olmuştu.

        İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi iradeyle Özbekistan-Türkiye ilişkileri 2017'de stratejik ortaklık seviyesine çıkartılırken, yıllardır yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantıları düzenlenmişti.

        İki liderin başkanlığında 2018'de Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kurulmuş, 2020'de de bu Konseyin ilk toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Teyit’ edemedi!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den önemli açıklamalar: 10 anlaşma imzalandı
            SON DAKİKA