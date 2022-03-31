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    Başkan Erdoğan Orta Asya'nın kalbinde! Özbekistan’da bilimin doğdu şehir Hive’yi ziyaret etti

    Başkan Erdoğan, Özbekistan’da gökbilim, doğa bilimleri, matematik, cebir ve algoritmanın doğdu şehir Hive’yi ziyaret etti. Karşılama töreni muhteşemdi!

    Orta Asya’nın kalbinde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da imzalanan 10 anlaşma törenine katıldı. Ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Taşkent'te Cengiz Holding'in inşaa ettiği 150 milyon dolarlık doğal gaz kombine çevirim santralinin açılışını yaptı. Edoğan, daha sonra geldiği Türk İslam tarihinin önemli merkezi Hive'ye hayran kaldı. Cebir ve algoritmanın babası ve "0" rakamını bulan El Harezmi'nin doğup büyüdüğü, gökbilim, matematik ve doğa bilimleri alanındaki çalışmasıyla bilinen El Biruni'nin yaşadığı Hive şehrinin "İç Kale" bölgesi, tamamen tarihi yapılardan oluşuyor..

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Orta Asya'nın kalbinde! Özbekistan’da bilimin doğdu şehir Hive’yi ziyaret etti
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