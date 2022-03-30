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    • 30.03.2022 08:31
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    • 30.03.2022 08:31
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    Hırka-i Şerif bu ramazanda da ziyarete kapalı

    Hazreti Muhammed'in kutsal emaneti Hırka-i Şerif, yüzyıllardır her Ramazan ayında ziyaret ediliyor. Bu geleneğe son 2 yıldır salgın engel oldu. Hırka-i Şerif, koronavirüs nedeniyle bu yıl da ziyarete kapalı olacak.

    Hırka-i Şerif bu ramazanda da ziyarete kapalı

    Hırka-i Şerif, yüzyıllardır her Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak kutsal emanet, koronavirüs nedeniyle bu yıl da ziyarete kapalı olacak.

    Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına Barış Samir konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Samir, "Umuyoruz ki gelecek sene koronavirüsün hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak, ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder" dedi.

    Hazreti Muhammed'in miraca çıkarken giydiği bilinen Hırka-i Şerif, İslam Peygamberinin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verildi.

    Günümüzde, Karani ailesinin 59'uncu kuşak torunları tarafından koruması devam eden kutsal emanet, İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunuyor.

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