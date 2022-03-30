Hırka-i Şerif bu ramazanda da ziyarete kapalı

Hırka-i Şerif, yüzyıllardır her Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak kutsal emanet, koronavirüs nedeniyle bu yıl da ziyarete kapalı olacak.

Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına Barış Samir konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Samir, "Umuyoruz ki gelecek sene koronavirüsün hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak, ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder" dedi.

Hazreti Muhammed'in miraca çıkarken giydiği bilinen Hırka-i Şerif, İslam Peygamberinin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verildi.

Günümüzde, Karani ailesinin 59'uncu kuşak torunları tarafından koruması devam eden kutsal emanet, İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunuyor.

