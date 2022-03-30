OGS - HGS değişimi nasıl yapılır? 🚘OGS kalktı mı, bugün son mu? OGS iptali nasıl yapılır? Son kullanma tarihi...

OGS ve HGS değişimi hakkında aramalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan yazılı açıklamada Otomatik Geçiş Sisteminden (OGS) Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı duyuruldu. Araç sahipleri, OGS - HGS değişimi nasıl yapılır? OGS kalktı mı, bugün son mu? OGS iptali nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...
OGS NE ZAMAN KALKIYOR?
OGS ve HGS'nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS'nin 31 Mart'tan itibaren kaldırılacağı belirtildi.
OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği bildirilen açıklamada OGS'den HGS'ye geçiş oranının yüzde 70'i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.
Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı.
OGS'DEN HGS'YE GEÇİŞ NASIL YAPILIR, ÜCRETLİ Mİ?
OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: