İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operayonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ