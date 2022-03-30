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    • 30.03.2022 08:28
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    • 30.03.2022 08:28
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    İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi! İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

    DHA
    Silah kaçakçılarına şafak baskını

    İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operayonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ


        Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 58 adet şarjör,6 adet av tüfeği şarjörü,135 adet av tüfeği fişeği, 29 adet kurusıkı fişeği, 3 adet namlusu takılı tabanca çerçevesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayı, 6 adet tabanca, gövdesi, 22 adet kartuş ve çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

        Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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        Haberler Güncel İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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