Yine İETT vakası: Bağcılar Güneşli'de otobüs alev alev yandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İETT bu kez yangın haberiyle gündeme geldi.
İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Sık sık kaza ve arıza haberleriyle haber olan İETT otobüsleri bu kez alev alev yandı.
İstanbul Bağcılar Güneşli Park AVM'nin önünde motor kısmından yanmaya başlayan İETT otobüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Görüntülerde İETT otobüsünden alev ve dumanların yükseldiği görülürken vatandaşların tepkileri de duyuldu.
"İMAMOĞLU YANIYOR İMAMOĞLU"
Vatandaşlar, "Git gide büyüyor yangın. İtfaiyeyi de gelmiyor. İtfaiye gelene kadar kül olacak. İmamoğlu yanıyor imamoğlu" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
Daha sonra itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İMAMOĞLU'NUN MAKAM TEKNESİ
Vatandaş İETT çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu ile ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı. "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü.