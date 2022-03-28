Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.03.2022 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 18:42
    ABONE OL

    Yine İETT vakası: Bağcılar Güneşli'de otobüs alev alev yandı

    Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT yine bir facia ile gündeme geldi. Son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İETT'ye ait bir otobüs İstanbul Bağcılar'a bağlı Güneşli'de alev alev yandı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    Yine İETT vakası

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İETT bu kez yangın haberiyle gündeme geldi.

    İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
    Sık sık kaza ve arıza haberleriyle haber olan İETT otobüsleri bu kez alev alev yandı.

    İstanbul Bağcılar Güneşli Park AVM'nin önünde motor kısmından yanmaya başlayan İETT otobüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

    Görüntülerde İETT otobüsünden alev ve dumanların yükseldiği görülürken vatandaşların tepkileri de duyuldu.

    "İMAMOĞLU YANIYOR İMAMOĞLU"
    Vatandaşlar, "Git gide büyüyor yangın. İtfaiyeyi de gelmiyor. İtfaiye gelene kadar kül olacak. İmamoğlu yanıyor imamoğlu" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    Daha sonra itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    İMAMOĞLU'NUN MAKAM TEKNESİ
    Vatandaş İETT çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu ile ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı. "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü.
        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
        Haberler Güncel Yine İETT vakası: Bağcılar Güneşli'de otobüs alev alev yandı
            SON DAKİKA