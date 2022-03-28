Yine İETT vakası: Bağcılar Güneşli'de otobüs alev alev yandı

"İMAMOĞLU YANIYOR İMAMOĞLU"

Vatandaşlar, "Git gide büyüyor yangın. İtfaiyeyi de gelmiyor. İtfaiye gelene kadar kül olacak. İmamoğlu yanıyor imamoğlu" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Daha sonra itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İMAMOĞLU'NUN MAKAM TEKNESİ

Vatandaş İETT çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu ile ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı. "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü.