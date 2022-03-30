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    • 30.03.2022 12:51
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    • 30.03.2022 12:51
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    Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

    Terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 14 şarjör ve 339 mühimmat, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 15,5'lik 450 uçaksavar mühimmatı, 84 mayonlu biksi makineli tüfek mühimmatı, iki tabanca şarjörü, 100'lük boş biksi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi.

    Bölgede operasyon sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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