Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçiliği'nde ne oldu? Sabih Kanadoğlu'nun torunu Sabih Can Kanadoğlu uyuşturucuyla mücadeleye engel mi oldu?

Geçtiğimiz yılın ekim ayı başında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Kolombiya'da ele geçirilen 4.9 ton kokainle ilgili bilgi veriliyordu.
"KOLOMBİYA ADLİ MAKAMLARI TALEBİMİZİ CEVAPLAMADI"
Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
CHP'LİLERİN İDDİASI: 22 EYLÜL'DE KOLOMBİYA BİLGİ TALEP ETTİ
CHP'liler ise bu süreçte Kolombiya'nın 22 Eylül'de Türkiye'den bilgi talep ettiğini ancak Türkiye'nin Kolombiya'ya uyuşturucuyla ilgili bilgi vermediğini iddia ediyordu. Emniyet, bu iddiayı yalanlayıp söz konusu iftirayı atan CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması
KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE TANIDIK BİR İSİM: SABİH CAN KANADOĞLU
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı. Övür, "367 rezaleti"ne imza atan Sabih Kanadoğlu'nun torunu Sabih Can Kanadoğlu'nun Kolombiya Büyükelçiliği'nde çalıştığını yazıyordu.
Övür'ün yazısından ilgili kısım şu şekilde
"İlk bilgiyi de Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı Narkotik Birimi sorumlusu, 9 Haziran 2020 tarihinde bir tweet'le vermişti:
"Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderilecek konteynerler içinde 4 ton 928 kilogram kokain ele geçirildi."
Bundan sonra yapılması gereken, Türk narkotik birimlerinin, Kolombiya narkotik birimleriyle ilişki kurup işin arkasını araştırmaktı. Öyle de yapılmış. Kolombiya Interpol'ü biraz gecikmeli de olsa, Türkiye'nin istediği bilgileri adli yoldan bir yazışmayla Ekim 2021 başında Kolombiya Türkiye Büyükelçiliği'ne göndermiş.
Emniyet'in yayınladığı belgeler-1
Ancak o sırada bir el devreye giriyor ve bunu Türkiye'ye farklı yansıtıyordu. Haberi ilk kez Gerçek Gündem isimli haber sitesi, "Türkiye cevap vermedi" diye sundu ve kanıt olarak da İspanyolca bazı belgeler yayınladı. Doğal olarak ortalık karıştı.
Haberi gerçek kabul eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şöyle bir tweet atıyordu:"Narkotik, 10 Ekim'de Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya'dan 'adli yardımlaşma' talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya 22 Eylül'de Türkiye'den 'adli yardımlaşma' talep ettik diyor. Hangisi doğru?"
Emniyet'in yayınladığı belgeler-2
Oysa Gerçek Gündem'in haberi yalandı ve İspanyolca belgelerin de konuyla alakası yoktu. Site haberi kaldırıp özür diledi ama iş işten geçmişti.
Buraya kadar "yalan" deyip geçebilirsiniz. Ama bundan sonrası çok daha vahim... Vahim diyorum, çünkü işin bir ayağında da Kolombiya Büyükelçiliği'nde görevli bir Türk var. Hem de adını duyduğunuzda şoke olacağınız bir Türk: Sabih Can Kanadoğlu... İlk adı ve soyadı hiç yabancı gelmiyor değil mi? Bildiğimiz 367 rezaletinin mucidi eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun torunu.