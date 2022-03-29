Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçiliği'nde ne oldu? Sabih Kanadoğlu'nun torunu Sabih Can Kanadoğlu uyuşturucuyla mücadeleye engel mi oldu?



Emniyet'in yayınladığı belgeler-1

Ancak o sırada bir el devreye giriyor ve bunu Türkiye'ye farklı yansıtıyordu. Haberi ilk kez Gerçek Gündem isimli haber sitesi, "Türkiye cevap vermedi" diye sundu ve kanıt olarak da İspanyolca bazı belgeler yayınladı. Doğal olarak ortalık karıştı.

Haberi gerçek kabul eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şöyle bir tweet atıyordu:"Narkotik, 10 Ekim'de Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya'dan 'adli yardımlaşma' talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya 22 Eylül'de Türkiye'den 'adli yardımlaşma' talep ettik diyor. Hangisi doğru?"



Emniyet'in yayınladığı belgeler-2

Oysa Gerçek Gündem'in haberi yalandı ve İspanyolca belgelerin de konuyla alakası yoktu. Site haberi kaldırıp özür diledi ama iş işten geçmişti.

Buraya kadar "yalan" deyip geçebilirsiniz. Ama bundan sonrası çok daha vahim... Vahim diyorum, çünkü işin bir ayağında da Kolombiya Büyükelçiliği'nde görevli bir Türk var. Hem de adını duyduğunuzda şoke olacağınız bir Türk: Sabih Can Kanadoğlu... İlk adı ve soyadı hiç yabancı gelmiyor değil mi? Bildiğimiz 367 rezaletinin mucidi eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun torunu.