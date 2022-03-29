Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye'nin diplomatik girişimlerini desteklemeye davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ukrayna ve Rusya'nın müzakere ekipleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmeler bize ve bütün dünyaya, krizin hızla çözülebileceğine dair umut verdi." ifadelerini kullandı..
TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK
Altun, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin, küresel krizlerin çözülmesi ve bölgesel ihtilafların sona erdirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam ettiğini belirten Altun, "Türkiye, barış ve istikrarın hizmetinde sürdürülebilir bir küresel sistem inşa etmek için her zaman bir yol haritası sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya-Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, krizin ilk gününden bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Fahrettin Altun, şunları kaydetti: