Öğretmen seminerleri online mı yoksa yüzyüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman 2022? Bu yıl düzenlenecek mi? MEB açıklaması...

Akşam saatlerinde öğretmen seminerleri ne zaman 2022 sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika önemli açıklamalar geldi ve ara tatilde seminerlerin nasıl olacağı, katılımın nasıl sağlanacağı gibi bilgiler netleşmiş oldu. Peki bu yıl düzenlenecek mi, öğretmen seminerleri online mı yoksa yüzyüze mi olacak? MEB öğretmen seminerleri açıklaması ile ilgili son gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "11 - 15 Nisan 2022 ara tatilinde öğretmenlere verilen seminerler uzaktan olacak. Öğretmenlerimiz pandemi sürecinde çok yoruldular." açıklamasında bulundu.
İSTANBUL'A 1000 ANA OKULU YAPACAĞIZ
İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.
Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok.
N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.
Son 19-20 yıl içindeki en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma % 40, şu anda ise % 90 seviyelerinde.