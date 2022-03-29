Öğretmen seminerleri online mı yoksa yüzyüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman 2022? Bu yıl düzenlenecek mi? MEB açıklaması...

Akşam saatlerinde öğretmen seminerleri ne zaman 2022 sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika önemli açıklamalar geldi ve ara tatilde seminerlerin nasıl olacağı, katılımın nasıl sağlanacağı gibi bilgiler netleşmiş oldu. Peki bu yıl düzenlenecek mi, öğretmen seminerleri online mı yoksa yüzyüze mi olacak? MEB öğretmen seminerleri açıklaması ile ilgili son gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor.