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    • 28.03.2022 16:50
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    • 28.03.2022 17:07
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    Tiktok videoları için yapmadıkları kalmıyor! Skandal aynı adres farklı! Öğretmenin başına poşet geçirdi

    Öğrencilerin öğretmenlere yönelik çirkin hareketlerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle Tiktok’ta fenomen olmak için videolar çeken öğrencilerin son olarak öğretmen olduğu iddia edilen bir kişinin başına poşet geçirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepkiler ise çığ gibi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, bu kadarına da pes dedirtti. Tiktok'ta paylaşılan skandal görüntülerde bir öğrenci, öğretmen olduğu iddia edilen kişinin başına poşet geçirdiği anlar yer alıyor.

    Sosyal medyadan "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yapılan paylaşım büyük tepki çekti.

    Görüntülerde, kapının yanına saklanan bir öğrencinin sınıfa giren öğretmenine arkadan yaklaşıp hızla kafasına poşet geçirdiği görülüyor.

    Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı.

    Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
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    Haberler Güncel Tiktok videoları için yapmadıkları kalmıyor! Skandal aynı adres farklı! Öğretmenin başına poşet geçirdi
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