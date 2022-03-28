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    • 28.03.2022 20:12
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    • 28.03.2022 20:41
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Avrasya Tüneli'ni yapan da CHP'li! Başar Arıoğlu: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nin müteahhidinin de CHP'li olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni yapan Yapı Merkezi isimli firmanın başında Dr. Ersin Arıoğlu yer alıyor. Dr. Ersin Arıoğlu 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu ise 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yapılan eleştiriler hakkında "Ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor. Muhalefetin 'benzini, bu kadar ucuza germeyin, milleti toplu taşımaya yönlendirin' demesi lazım ama ne yazık ki alakasız her şeye 'hayır' diyerek muhalefet yapılıyor." diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Avrasya ve 1915 Çanakkale’yi yapan CHP’li aile

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından CHP'nin başını çektiği muhalefet AK Parti'ye yönelik her zaman olduğu gibi 'kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasını attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından muhalefetin bu iddialarına yanıt verdi.

    KENDİ SİYASİ GÖRÜŞTEN ARKADAŞLARI AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPANLARDAN
    Başkan Erdoğan, şunları söyledi "Hani 5'li çete diyorlar ya 5'li çete dediklerini koy bir kenara burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız Avrasya Tüneli'ni yapanların içindeydi."

    AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPAN CHP'Lİ AİLE KİM?
    Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından herkes "Avrasya Tüneli'ni yapan CHP'li kim?" diye merak ediyor. Avrasya Tüneli'nin yapan firmalardan biri Yapı Merkezi isimli firma. Firmanın başındaki isim ise Dr. Ersin Arıoğlu ve oğlu Başar Arıoğlu.


    Soldan sağa: Başar Arıoğlu ve Dr. Ersin Arıoğlu

    AVRASYA TÜNELİ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MÜTEAHHİDİ CHP'Lİ VEKİL
    Dr. Ersin Arıoğlu 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. TBMM'nin sitesinde Arıoğlu'nun özgeçmişiyle ilgili şunlar yazıyor: İSTANBUL - 1940, Sami - Mahmure - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - İTÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Asistanı, Yapı Merkezi Holding Grubu Yön.Kur.Bşk., Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fahri Doktorası, Albert Einstain Bronz Madalya, (UTIP) Toplu Taşın Birliği Onur Sertifikası, MGS Missuri Fahri Doktorası Sahibi, Bilim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Slovenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu - XXII nci Dönem İstanbul Milletvekili - NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi - Evli, 4 Çocuk.

        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARTIŞMALARI SONRASI TEPKİ GÖSTERDİ: SOLCUYUM DEMEKLE SOLCU OLUNMUYOR
        Dr. Ersin Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili geçiş ücretleri üzerinden yapılan tartışmalara ise sert sözlerle tepki göstermişti. 'Solcuyum demekle solcu olunmuyor' açıklaması çok konuşulmuştu.

        Arıoğlu verdiği röportarda şunları söylemişti:

        "TAMAMEN KAFADAN ATIYORLAR"
        -Köprünün maliyeti de sorgulanıyor. Siz bu teklifi neye göre verdiniz?

        Bu çapta bir iş için daha ihaleye girmeden 4-5 milyon dolar para harcarsınız. Çünkü bir ön tasarım yaptırmak zorundasınız. Boyut olarak ilk kez böyle bir köprü yapılıyor. Böyle bir keson dünyada daha önce batırılmamış. Bazı parçalar böyle bir yüksekliğe daha önce hiç kaldırılmamış. Bunların hepsini, uzmanını tutup çalışmak gerekiyor. Hesaplar da ona göre yapılıyor. Böyle bir köprünün maliyeti hakkında herhangi bir fikir söylemek için önce tüm bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Ben bu ihaleye hazırlanmamış olsaydım bu konuda fikir yürütemezdim. Şu anda maliyet hesabı yapanlar tamamen kafadan atıyorlar.

        - Dünyadan bazı örnekler veriyorlar. Hong Kong mesela...

        Öyle örnekler veriyorlar ki bizim köprümüzle aralarında dağlar kadar fark var. Birinin ayağı kırk metre derinde, öbürünün ayağı karada. Hong Kong köprüsü diyorlar ama bu bir asma köprü, diğeri viyadük köprü tünel sistemi.

        EN İYİ TEKLİFİ VERDİK, ATILDIK
        - İhalede sizden başka kaç teklif vardı?

        Dünya çapında bir ihale yapıldı. Ve 4 tane çok ciddi teklif geldi. Mesela Japon firma Çanakkale'yi çok istiyordu ve çok da rekabetçi bir teklif verdiler. Bütün bu firmalar fizibilite yaptığı için, köprünün kaça mal olabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyordu. 4 tane çok ciddi teklif gelmiş. Ve bu tekliflerden en ucuzu seçilmiş. Burada sorun ne? Bizden sonraki de seçilebilirdi. İzmir'de öyle oldu mesela...

        İZMİR'DE 500 MİLYON KİME GİTTİ
        - Ne oldu İzmir'de?

        3-4 ay önce yapılan metro ihalesinde biz Yapı Merkezi ve Nurol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen ihaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı. Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun.

            'SOLCUYUM' DEMEKLE SOLCU OLUNMUYOR
            - Siz de CHP'li bir aileden geliyorsunuz...

            Evet bizim kalbimiz solda atar. Sosyal demokrasi diye bir şey var. Bunun ne olduğu belli. Ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor. Muhalefetin 'benzini, bu kadar ucuza germeyin, milleti toplu taşımaya yönlendirin' demesi lazım ama ne yazık ki alakasız her şeye 'hayır' diyerek muhalefet yapılıyor. Bu projeleri devletleştireceğiz' diyorlar, bunlar yatırımcıyı kaçıracak söylemler. Yoksa biz Yapı Merkezi olarak sosyal demokrasiye sonuna kadar razıyız.

            OTOBÜS FİYATINA GEÇ 'PAHALI' DE...
            - Geçiş ücretleri için pahalı itirazlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

            Şu anda köprü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) 8 lira. Yani otobüs bileti fiyatına geçiliyor köprüden. 'Köprünün paraları ödendi, artık bedava olması lazım' diyorlar ya, geçişlerden alınan parayla devlet o köprünün bakımını bile yapamaz. İstanbul gibi bir yerde yaşa, toplu taşıma kullanma, benzin yak, havayı kirlet, sonra da otobüs fiyatına köprüden geçip 'pahalı' de, bu nasıl bir adalet. Bence devlet artık benzini de sübvanse etmemeli ama ama bugünkü politik ortamda bu yapılamaz. Çünkü benzine zam gelince kıyameti koparan bir muhalefet var.

            NE OLMUŞTU?
            Meclis'te muhalefet milletvekilleri 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerini eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan köprüyü yapan dördüncü firmanın da CHP'li milletvekiline ait olduğunu söyledi. O CHP'li eski Milletvekili Ersin Arıoğlu Odatv'ye "Çok güzel bir köprü oldu. Siyasi polemik içine girmek istemem" ifadelerini kullanmıştı.

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