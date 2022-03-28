SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Avrasya Tüneli'ni yapan da CHP'li! Başar Arıoğlu: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından CHP'nin başını çektiği muhalefet AK Parti'ye yönelik her zaman olduğu gibi 'kendi yandaşınızı zengin ediyorsunuz' iftirasını attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından muhalefetin bu iddialarına yanıt verdi.
KENDİ SİYASİ GÖRÜŞTEN ARKADAŞLARI AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPANLARDAN
Başkan Erdoğan, şunları söyledi "Hani 5'li çete diyorlar ya 5'li çete dediklerini koy bir kenara burada aynı siyasi görüşü paylaştıkları arkadaşlarımız Avrasya Tüneli'ni yapanların içindeydi."
AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPAN CHP'Lİ AİLE KİM?
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından herkes "Avrasya Tüneli'ni yapan CHP'li kim?" diye merak ediyor. Avrasya Tüneli'nin yapan firmalardan biri Yapı Merkezi isimli firma. Firmanın başındaki isim ise Dr. Ersin Arıoğlu ve oğlu Başar Arıoğlu.
Soldan sağa: Başar Arıoğlu ve Dr. Ersin Arıoğlu
AVRASYA TÜNELİ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MÜTEAHHİDİ CHP'Lİ VEKİL
Dr. Ersin Arıoğlu 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. TBMM'nin sitesinde Arıoğlu'nun özgeçmişiyle ilgili şunlar yazıyor: İSTANBUL - 1940, Sami - Mahmure - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - İTÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Asistanı, Yapı Merkezi Holding Grubu Yön.Kur.Bşk., Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fahri Doktorası, Albert Einstain Bronz Madalya, (UTIP) Toplu Taşın Birliği Onur Sertifikası, MGS Missuri Fahri Doktorası Sahibi, Bilim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Slovenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu - XXII nci Dönem İstanbul Milletvekili - NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi - Evli, 4 Çocuk.